Опора для бизнеса: деловая жизнь в России стала проще благодаря банкам

Речь идет об административных барьерах и бумажной волоките. Решение проблемы - банковское сопровождение бизнеса.

Издание «Лента.ру» пишет о множестве претензий, которые накопились у коммерсантов к банкам. По словам коммерческого директора компании «Монолит-Строй» Максима Логвинова, наличие операционистов в банках уже стало анахронизмом. Обслуживание корпоративных клиентов в офисах финансовых учреждений уходит в прошлое. Сейчас в мире развивается оперативное онлайн обслуживание. Первыми оказывать подобные услуги стали коммерческие кредитные организации. Они, в отличие от государственных структур, являются более гибкими, оперативными и клиентоориентированными.

Свои отзывы о банках бизнесмены нередко оставляют в интернете, где те быстро распространяются по соцсетям и блогам. Хозяин сети точек кофе на вынос по имени Андрей написал на своей странице в Instagram о пользе мобильных банковских приложений. Последние здорово упростили регистрацию бизнеса и дали возможность эффективно развивать уже имеющиеся дело. Компания Андрея использует онлайн кассу Эвотор. Счет организации открыт в «Дело-Банке». Бизнесмен отметил, что финансовое учреждение обслуживает быстро и качественно. Экономится много времени и средств.

По словам экспертов, сейчас бизнесмены порядка 50% своего времени тратят на бухгалтерию, взаимодействие с банками и решение юридических вопросов. Онлайн-кассы и интернет-банкинг позволяют серьезно облегчить себе жизнь. Расчетно-кассовое обслуживание очень удобно, но главное то, что оно осуществляется круглые сутки.

Официальный представитель «ДелоБанка» рассказал журналистам, что сейчас стало реальным проводить все финансовые операции через смартфон. В банк бизнесменам ездить больше не надо. Открыть счет или заплатить налоги можно дистанционно. Клиенты «ДелоБанка» могут автоматизировать повторяющиеся операции, а сложные упростить. С помощью приложения можно отслеживать развитие своего бизнеса. Программа контролирует динамику в разрезе контрагентов и позволяет проверять их. Приложение проводит сравнение расходов по группам платежей. Оно просматривает остатки и операции по счетам предпринимателя в других банках.

В «ДелоБанке» бизнесмены получают сервис проверки контрагентов при переводах юридическому лицу. Финансовое учреждение предоставляет своим клиентам настроенный мобильный или стационарный терминал для безналичной оплаты. Деньги при оплате приходят на счет каждые четыре часа или в указанное время. Здесь же присутствует услуга «Облачная бухгалтерия». Для работы с данными клиенту нужен лишь доступ к интернету. В случае нештатной ситуации выезжать в банк необязательно. Менеджеры «ДелоБанка» могут сами приехать к клиенту.