Отделения «Почты России» Нижнего Тагила будут работать без перерыва

С 1 октября 2018 года внесены изменения в порядок работы около 60 отделений «Почты России» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Нововведения коснутся отделения третьего класса, то есть тех, которые располагаются в шаговой доступности от места проживания.

С вступления в силу изменений в графике почта будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 18:00.