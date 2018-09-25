Отделения «Почты России» Нижнего Тагила будут работать без перерыва

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С 1 октября 2018 года почтовые отделения третьего класса в Нижнем Тагиле переходят на новый график, теперь они будут работать без обеда.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 1 октября 2018 года внесены изменения в порядок работы около 60 отделений «Почты России» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.
Нововведения коснутся отделения третьего класса, то есть тех, которые располагаются в шаговой доступности от места проживания.
С вступления в силу изменений в графике почта будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 18:00.
Данная мера позволит избежать скопления народа, сообщает «Областная газета».
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