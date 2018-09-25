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Отделения «Почты России» Нижнего Тагила будут работать без перерыва
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018.09.20 %d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d0%bf%d0%be%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8 %d0%bf%d0%be %d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b9 %d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5.jpg.1024x0 q85

Отделения «Почты России» Нижнего Тагила будут работать без перерыва

Сегодня, 16:05Общество
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