«Пусть она тебе теперь снится»: травля на странице знакомого убитой в Сосьве девушки

Обгоревшее тело 17-летней местной жительницы было обнаружено на пустыре в посёлке Сосьва в ночь на 22 сентября. Днём позже по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель.

Молодой человек по имени Алексей Щербаков был задержан 23 сентября. Последний раз в сеть он выходил 22 сентября в 11:20. Вместе с этим количество посещений на странице возросло до 22 тысяч.

Пользователи социальных сетей устроили травлю на странице «ВКонтакте». Одни оставляют ему комментарии с пожеланиями смерти, другие недоумевают, как молодой человек смог так поступить с девушкой. Также люди публикуют фото, на которых изображён обгоревший труп, предположительно девушки. Однако не установлено, действительно ли он принадлежит погибшей 17-летней девушке.

Кроме того, посетители страницы подозреваемого отмечают, что один из последних постов на стене Алексея носит пророческий характер. Дело в том, что, по информации следователей, молодой человек был влюблён в Полину. Он признался ей в своих чувствах и получил отказ.