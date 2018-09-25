Руководители МУП «Энергоресурс» и «ЖилСервис» в Нижних Сергах заплатят штраф

Директор МУП «Энергоресурс» и ООО «ЖилСервис» Нижних Сергах заплатят по 20 тыс. рублей за нарушение законодательства при приеме на работу бывшего муниципального служащего.
Установлено, что МУП «Энергоресурс Нижние Серги» принял на должность главного инженера экс-заместитель главы администрации Нижнесергинского городского поселения.
Спустя три месяца бывший замглавы поселения перешел на должность директора ООО «ЖилСервис».
Согласно ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции», руководители двух вышеупомянутых организаций должны были направить в 10-дневный срок с момента трудоустройства бывшего муниципального служащего письменное уведомление прежнему работодателю по последнему месту муниципальной службы. Однако эти обязательства соблюдены не были.
Было возбуждено административное дело. Мировой судья судебного участка назначил нарушителям штраф в размере 20 тыс. рублей каждому, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.