Руководители МУП «Энергоресурс» и «ЖилСервис» в Нижних Сергах заплатят штраф

Согласно ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции», руководители двух вышеупомянутых организаций должны были направить в 10-дневный срок с момента трудоустройства бывшего муниципального служащего письменное уведомление прежнему работодателю по последнему месту муниципальной службы. Однако эти обязательства соблюдены не были.