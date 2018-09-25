Суд арестовал недвижимость свердловского депутата из-за 174 миллионов

Суд арестовал недвижимое имущество, принадлежащее депутату ЗакСо Свердловской области Александру Серебренникову.
Депутат является владельцем ООО «Группа компаний „Радуга“», чьи помещения потребовал арестовать предприниматель Владимир Титов, который владеет «Атриум Палас Отелем». Именно Владимир Титов подал в суд на «Радугу» с требованием о возвращении ему порядка 174,16 миллионов рублей.
В свою очередь, иск о банкротстве на Титова подала компания «Эссет менеджмент», которой владеет Александр Серебренников. Компания требует возвращения 51,7 миллионов.
У Владимира Титова и Александра Серебренникова был совместный гостиничный бизнес, однако между предпринимателями произошел конфликт, и Титов потерял долю в бизнесе, которую он оценивает в 400 млн рублей и хочет вернуть эти деньги.
Помимо этого, из-за другого долга бывшему партнёру Владимир Титов был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к 400 часам исправительных работ, пишет znak.