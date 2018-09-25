Суд арестовал недвижимость свердловского депутата из-за 174 миллионов

Депутат является владельцем ООО «Группа компаний „Радуга“», чьи помещения потребовал арестовать предприниматель Владимир Титов, который владеет «Атриум Палас Отелем». Именно Владимир Титов подал в суд на «Радугу» с требованием о возвращении ему порядка 174,16 миллионов рублей.

В свою очередь, иск о банкротстве на Титова подала компания «Эссет менеджмент», которой владеет Александр Серебренников. Компания требует возвращения 51,7 миллионов.

У Владимира Титова и Александра Серебренникова был совместный гостиничный бизнес, однако между предпринимателями произошел конфликт, и Титов потерял долю в бизнесе, которую он оценивает в 400 млн рублей и хочет вернуть эти деньги.