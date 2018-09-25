Свердловские концессионеры инвестируют в ЖКХ 45 млрд рублей

В данный момент в концессионное управление на срок в 7 лет переданы 1 747 коммунальных объектов в 9 муниципалитетах Свердловской области.

Участники концессии обязуются за свой счёт модернизировать и отремонтировать сети и объекты тепло- и водоснабжения в Алапаевском районе, Артёмовском, Верх-Нейвинском, Кировградском, Кушвинском городских округах, Новоуральске, Сысерти, Тугулыме и Пелыме. Ожидается, что в результате данных действий качество оказания услуг ЖКХ возрастёт для 270 тыс. потребителей.