Свердловские концессионеры инвестируют в ЖКХ 45 млрд рублей

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Коммунальные объекты нескольких городов Свердловской области будут переданы в концессионное управление. Ожидается, что это позволит улучшить качество коммунальных услуг у 270 000 потребителей.
В данный момент в концессионное управление на срок в 7 лет переданы 1 747 коммунальных объектов в 9 муниципалитетах Свердловской области.
Участники концессии обязуются за свой счёт модернизировать и отремонтировать сети и объекты тепло- и водоснабжения в Алапаевском районе, Артёмовском, Верх-Нейвинском, Кировградском, Кушвинском городских округах, Новоуральске, Сысерти, Тугулыме и Пелыме. Ожидается, что в результате данных действий качество оказания услуг ЖКХ возрастёт для 270 тыс. потребителей.
В течение 3-х лет в концессию перейдут ещё 12 коммунальных МУПов, признанных неэффективными, сообщает «Уралинформбюро». На их содержание потребуется свыше 45 млрд рублей.
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