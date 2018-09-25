Тагилстроевский МФЦ в Нижнем Тагиле осуществляет выдачу водительских удостоверений

В Нижнем Тагиле в филиале многофункционального центра на улице Металлургов, 46 б местным жителям стала доступна новая услуга.

Теперь здесь можно получить водительское удостоверение. Данные изменения связаны с тем, что в офисе оборудовано специальное помещение, соответствующее всем требованиям по хранению данного вида документа.