Тагилстроевский МФЦ в Нижнем Тагиле осуществляет выдачу водительских удостоверений
Сегодня, 15:35Общество
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Жители Нижнего Тагила теперь могут получить водительское удостоверение прямо в офисе МФЦ.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле в филиале многофункционального центра на улице Металлургов, 46 б местным жителям стала доступна новая услуга.
Теперь здесь можно получить водительское удостоверение. Данные изменения связаны с тем, что в офисе оборудовано специальное помещение, соответствующее всем требованиям по хранению данного вида документа.
Также подобные помещения были подготовлены в ряде филиалов МФЦ в Екатеринбурге, информирует «Официальный сайт администрации Нижнего Тагила».
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