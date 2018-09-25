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Тагилстроевский МФЦ в Нижнем Тагиле осуществляет выдачу водительских удостоверений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагилстроевский МФЦ в Нижнем Тагиле осуществляет выдачу водительских удостоверений

Сегодня, 15:35Общество
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