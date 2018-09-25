Уроженка Нижнего Тагила может стать девушкой с обложки Playboy — 2018

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23-летняя Ирина Воржева примет участие в борьбе за титул «Девушка года Playboy — 2018».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
23-летняя Ирина Воржева родилась в Нижнем Тагиле. Здесь она училась в гимназии №18, а затем переехала в Екатеринбург, где окончила УРГУПС.
В 2016 году девушка завоевала титул вице-мисс Екатеринбурга. В 2018 году Ирина вошла в топ-12 конкурса «Девушка года Playboy — 2018». Это дает ей право принять участие в специальной фотосессии и видеосъемке.
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С 8 по 25 октября на странице конкурса будет открыто голосование для пользователей, по результатам которого определится финалистка. В качестве главного приза победительница сможет сняться для обложки Playboy, сообщает АН «Между строк».
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