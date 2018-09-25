Здание Городского дворца молодёжи ремонтируется в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день в здании заменили окна и обновили фойе на втором этаже. Фасад ГДМ облагораживают сайдингом со стороны улицы Пархоменко.

Основные работы ведутся в зрительном зале, где ремонт не проводился 48 лет.

У нас будет изменено не только внешнее оформление самого зала. Будут новые стулья, новая одежда сцены. Постараемся что-то со звуком сделать. Я думаю, что за два-три года мы приведём в порядок весь объект, отметил заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.

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Также в ГДМ создают доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из бюджета города выделено около 800 тысяч рублей. Так, в рамках программы «Доступная среда» переделана входная группа, а также размещены таблички с тактильным шрифтом Брайля, информационные стенды, приспособления для подъема инвалидов-колясочников на второй этаж.