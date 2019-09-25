Альфа-Банк назван "королем имиджа" в исследовании Reputation Institute для Forbes

Такого рода рейтинг инициировали Forbes. Так, в него включены отраслевые российские компании, специализирующиеся на высоких технологиях, нефтегазовой промышленности, ритейл, телекоммуникациях, энергетике,а также финансовой сфере.

Альфа-Банк является единственным частным банком, который вошел в тройку лидеров в соответствующей категории.

NewsNN пишет, что главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский отметил, что в репутационном плане три банка находятся на приблизительно одинаково уровне по уровню надежности в восприятии клиентов. Это два государственных банка и Альфа-Банк.

Аналитику Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Специалисты опросили свыше 2500 человек о деятельности 50 крупнейших российских компаний. Оценивались такие критерии как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление и соцответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство.