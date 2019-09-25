Глава Минстроя приедет в Верхнюю Туру на открытие набережной
Сегодня, 19:53ОбществоФото: Минстрой России
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В конце текущей недели в Свердловскую область прилетит министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, сообщает «Правда УрФО».
Как рассказала пресс-секретарь министра Ольга Фролова, в ходе визита на Урал Владимир Якушев посетит Верхнюю Туру, где примет участие в открытии новой набережной. Там же министр встретится с губернатором региона Евгением Куйвашевым.
Верхняя Тура в 2018 году получила 30 млн рублей на благоустройство набережной. Город стал единственным из Свердловской области, кто выиграл конкурс на создание комфортной городской среды. Общая стоимость новой набережной составила 4,9 млрд рублей.
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