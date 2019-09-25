МУПы Свердловской области задолжали энергетикам почти восемь миллиардов рублей
Сегодня, 23:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ресурсоснабжающие организации Свердловской области сообщили о том, что муниципальные предприятия задолжали почти восемь миллиардов рублей. Из них 4,295 млрд это долг за тепло, 3,627 млрд — за электричество.
Генеральный директор компании «Т Плюс» Андрей Вагнер рассказал о том, что из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов организация лишается возможности финансировать необходимые ремонты и реконструкции, покупать топливо для станций и выплачивать сотрудникам заработную плату.
Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам,отметил Вагнер.
Самыми крупными неплательщиками названы ивдельский МУП «ТВС» с долгом 126 млн, североуральский МУП «Комэнергоресурс» (112 млн), МУП «Реж-Водоканал» (95 млн) и МУП «Салдаэнерго» с долгом в 90 млн рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей