МУПы Свердловской области задолжали энергетикам почти восемь миллиардов рублей

Генеральный директор компании «Т Плюс» Андрей Вагнер рассказал о том, что из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов организация лишается возможности финансировать необходимые ремонты и реконструкции, покупать топливо для станций и выплачивать сотрудникам заработную плату.