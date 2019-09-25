Вовремя дать тепло. Как российские чиновники пиарятся на начале отопительного сезона

Проблемы мёрзнущих россиян понятны — ночью на улице температура отрицательная, поэтому в неотапливаемой квартире приходится постоянно утеплятся, что вызывает дискомфорт. Их претензии сыпятся на местное руководство и коммунальщиков.

Глядя на это, чиновники всех уровней бросились исправлять ситуацию. На совещаниях массово раздаются наказы и обещания следить за теплом. В этом «флешмобе» уже приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, замглавы пензенской администрации Юрий Ильин, губернатор Мурманской Области Андрей Чибис, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, министр жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края Евгений Батуев, мэр Воронежа Вадим Кстенин, зам. Главы Самары Владимир Василенко.

Однако все для работников котельных все эти указы не имеют никакой силы, так как они работают по единым для всей страны стандартам. Отопление включается тогда, когда среднесуточная температура стабильно держится меньше +8 градусов на протяжении 5 дней. Исключения могут делаться лишь для некоторых социальных объектов.

Такие меры выбраны не случайно — включать отопление при каждом скачке температуры, чтобы потом опять отключить, невозможно, сети не выдержат. И как следствие начнутся прорывы, подтопленные улицы и холодные дома именно тогда, когда это неприемлемо. Кроме того, люди живут в домах разных лет постройки, что сказывается на их состоянии. В связи с этим с 2016 года домам присваивают классы энергоэффективности.

В таких условиях все довольными быть не могут в принципе: кто-то будет сетовать на то, что в доме жарко и он переплачивает за ненужное тепло, а кто-то будет жаловаться на холод. Поэтому чиновники вместо того, чтобы объяснить людям, почему необходимо немного потерпеть в свитере или под обогревателем, пиарятся на отопительном сезоне.

Как же нужно топить дома, чтобы люди не мёрзли? В Европе, например, большинство домов имеет свою собственную систему отопления. Для России этот вариант практически невозможен - дома не рассчитаны на установку дополнительного оборудования, только на центральное отопление