Преступность, ДТП и охрану лесов обсудили на совете безопасности в Нижнем Тагиле

Первым вопросом совет обсудил проблему преступлений, которые связаны с мошенничествами при помощи сотовых телефонов и электронных платёжных терминалов. Статистику по данным правонарушениям привёл заместитель начальника полиции по оперативной работе МУ МВД России «Нижнетагильское» Андрей Раев. Также он рассказал о мерах по снижению данных преступлений.

Второй темой стали ДТП с участием детей и мероприятия, обеспечивающие безопасность учеников рядом со школами и во время перевозок. Начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов привёл подробный анализ ситуации за восемь месяцев 2019 года и рассказал о проводимой в городе профилактике ДТП с детьми.

Третьей темой стала охрана лесов территории Нижнего Тагила и вокруг муниципального образования. О действиях, направленных на пресечение незаконной вырубки леса рассказала заместитель директора Нижнетагильского лесничества Наталья Мощевитина.