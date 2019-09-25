Ремонт крыши 4-й городской больницы Нижнего Тагила планируют начать в октябре
Сегодня, 11:39ОбществоФото: pixabay.com
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Контракт на ремонт кровли городской больницы Нижнего Тагила № 4 за 13 миллионов рублей достался индивидуальному предпринимателю Михаилу Мазурину. В администрации больницы TagilCit.ru рассказали, что ремонт начнётся в октябре, но медики продолжат работать в обычном режиме.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам начальника отдела закупок больницы Марина Кирш, во время ремонта на крыше будут установлены временные перекрытия.
Временные покрытия защитят от снега, или других осадков,сказала она TagilCity.ru.
Кирш добавила, что контракт с победителем аукциона ещё не заключён, но по плану это случится не позднее 7 октября, а после этого подрядчик обязуется произвести работы за 60 дней.
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