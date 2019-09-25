Ремонт крыши 4-й городской больницы Нижнего Тагила планируют начать в октябре

По словам начальника отдела закупок больницы Марина Кирш, во время ремонта на крыше будут установлены временные перекрытия.

Временные покрытия защитят от снега, или других осадков,сказала она TagilCity.ru.

Кирш добавила, что контракт с победителем аукциона ещё не заключён, но по плану это случится не позднее 7 октября, а после этого подрядчик обязуется произвести работы за 60 дней.