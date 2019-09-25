Росстат: более 51 тысячи россиян в сентябре могут потерять работу

Под сокращение могут попасть работники деревообрабатывающей промышленности, госслужащие и работники сферы образования. Увольнения связаны с возможными реорганизациями компаний и сокращением штата. При этом, увольнение 50 тысяч россиян не является массовым, сумма составляет всего около 0,1% рабочей силы в стране.