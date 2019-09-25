С 1 октября в Нижнем Тагиле пройдёт месячник по гражданской обороне

Месячник начнётся с всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Пройдет она 1 октября во всех муниципалитетах Свердловской области. После этого в Нижнем Тагиле состоятся совместные учения с участием отдела гражданской защиты населения, районных администраций, спасательной службы, центра защиты населения и ЕДДС.