С 1 октября в Нижнем Тагиле пройдёт месячник по гражданской обороне
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле с 1 по 30 октября пройдут мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций и информировании жителей о правилах безопасности, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Месячник начнётся с всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Пройдет она 1 октября во всех муниципалитетах Свердловской области. После этого в Нижнем Тагиле состоятся совместные учения с участием отдела гражданской защиты населения, районных администраций, спасательной службы, центра защиты населения и ЕДДС.
Также в течение всего месяца на территории города будут проходить смотры готовности нештатных аварийно-спасательных формирований. Тагильчанам вручат листовки и памятки о правилах поведения при возникновении ЧС.
4 октября глава города Владислав Пинаев поздравит лучших работников ГО и ЧС и ветеранов-спасателей.
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