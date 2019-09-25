Тагильчанка пойдет под суд за мошенничество с налоговым вычетом с «покупки» квартиры
В Нижнем Тагиле в суд направлены материалы уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на мошенничество, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
В полицию обратились сотрудники налоговой инспекции, сообщившие о подозрительной сделке купли-продажи квартиры. В ходе проверочных мероприятий, организованных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, было установлено, что тагильчанка, работающая экономистом на одном из градообразующих предприятий, совершила сделку по продаже квартиры. Женщина продала якобы за два миллиона рублей жилплощадь мужчине. Который, как оказалось, является ее сожителем. Через некоторое время она вновь приобрела свою квартиру.
Потом она обратилась в налоговую инспекцию с целью получения налогового вычета за покупку квартиры.
Как рассказал следователь следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» майор юстиции Дмитрий Чернышев, за попытку получения налогового вычета путем махинаций с недвижимостью возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».