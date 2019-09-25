Тагильчанка пойдет под суд за мошенничество с налоговым вычетом с «покупки» квартиры

В полицию обратились сотрудники налоговой инспекции, сообщившие о подозрительной сделке купли-продажи квартиры. В ходе проверочных мероприятий, организованных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, было установлено, что тагильчанка, работающая экономистом на одном из градообразующих предприятий, совершила сделку по продаже квартиры. Женщина продала якобы за два миллиона рублей жилплощадь мужчине. Который, как оказалось, является ее сожителем. Через некоторое время она вновь приобрела свою квартиру.