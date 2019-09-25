В Екатеринбурге ФГУП «Охрана» оштрафовано за сотрудников без справок от психиатра
Сегодня, 20:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии оштрафован на 110 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
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Госинспекция труда в ходе проверки обнаружила, что 52 сотрудника предприятия были допущены к работе, не имея справок о психиатрическом освидетельствовании. Среди них были и те, кто имел право на ношение оружия.
По решению государственного инспектора труда ГИТ в Свердловской области ФГУП «Охрана» было оштрафовано на 110 тысяч рублей. Ответчику не удалось обжаловать это решение.
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