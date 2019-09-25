Федерация бокса прокомментировала пьяную драку спортсменов в Екатеринбурге

Сообщалось, что потасовка произошла в отеле Hyatt. В ночь на 20 сентября боксеры из России устроили в баре отеля вечеринку, во время которой они решили спеть караоке. Из-за этого произошел конфликт между представителями разных региональных федераций. Другие спортсмены пытались их разнять. Сотрудники отеля вызывали бойцов Росгвардии.

По информации СМИ, наиболее активными участниками конфликта были Владислав Носовец из Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев – тренер сборной из Дагестана.

В интернете появилось видео, на котором было запечатлено происходящее в отеле. На видео один из боксеров машет руками и толкается, в то время как другие люди пытаются его успокоить.

После того, как 25 сентября стало известно об инциденте, генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев опроверг информацию о драке.

Драки никакой не было. Было словесное выяснение отношений, после которого люди пошли спать. Сотрудники Росгвардии и так находились в отеле, обеспечивая безопасность гостей чемпионата мира. Если бы в тот день был конфликт, мы бы организовали конфликтующим поединок по боксу для решения ситуации, сказал Кремлев.

Также Кремлев рассказал, что спор между Владиславом Носовцом и тренером Шамилем Пирнаевым возник в ходе обсуждения тренировок.