В Екатеринбурге продаётся пентхаус в доме, где живёт губернатор Евгений Куйвашев

Площадь двухэтажной квартиры — 274 квадратных метра и, ещё 190 «квадратов» занимает зимний сад. Пентхаус находится в самом центре Екатеринбурга на улице Николая Никонова, 4. В этом же доме живёт губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.