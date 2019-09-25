В Екатеринбурге продаётся пентхаус в доме, где живёт губернатор Евгений Куйвашев
Сегодня, 15:57ОбществоФото: N1.ru
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В Екатеринбурге на продажу выставлена двухуровневая квартира с зимним садом за 80 млн рублей. Она занимает весь этаж, согласно объявлению на N1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь двухэтажной квартиры — 274 квадратных метра и, ещё 190 «квадратов» занимает зимний сад. Пентхаус находится в самом центре Екатеринбурга на улице Николая Никонова, 4. В этом же доме живёт губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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По словам продавца, «квартира для настоящих ценителей престижа». Правда, ремонт в квартире не сделан. Покупателю обещают охрану, систему видеонаблюдения, закрытый двор и место для парковки.
Напомним, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга за 32,6 миллиона рублей продается трехэтажный пентхаус площадью 337 квадратных метров.
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