В Нижнем Тагиле у больницы № 4 появится вертолетная площадка
Сегодня, 20:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле у городской больницы № 4 будет оборудована вертолетная площадка, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент тагильчан, которые нуждаются в срочных операциях, медики транспортируют в центр города, где располагается вертолетная площадка Демидовской больницы. По словам врачей, это отнимает время, которое так важно для пациентов.
На новую площадку для вертолетов Минздрав Свердловской области выделил 5 млн рублей. Работы по обустройству площадки уже начались, подрядная организация начала выкорчевывать деревья для подготовки к асфальтированию.
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