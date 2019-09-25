В России хотят разрешить судебным приставам взламывать двери квартир

Если документ будет принят, то приставы, которые проверяют законность перепланировки и (или) установки газового оборудования, смогут выламывать двери в жилище в том случае, если иначе туда не попасть.

Кроме того, в поправках указывается, что этим правом приставы могут воспользоваться не ранее, чем через 10 дней после того, как жильцов попросят добровольно выполнить требование. Также после взлома приставы обязаны будут обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.