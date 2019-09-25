Юные тагильчане могут попасть в Академию танца Бориса Эйфмана
Сегодня, 11:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Отборочная комиссия Санкт-Петербургской «Академии танца Бориса Эйфмана» 1 октября во Дворце культуры школьников проведет профессиональный смотр юных талантов, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Принять участие в смотре приглашаются дети в возрасте от 6 до 11 лет. Все, кто успешно пройдет просмотр, смогут получить бесплатную стажировку и рекомендации на вступительные экзамены.
Отбор детей в академию танца проходит по всей России и является своеобразным «социальным лифтом» для талантливых детей. В академии обучаются 15 ребят из Свердловской области. Всем учащимся предоставляется жилье. По окончании обучения им выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель».
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