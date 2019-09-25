Юные тагильчане могут попасть в Академию танца Бориса Эйфмана

Принять участие в смотре приглашаются дети в возрасте от 6 до 11 лет. Все, кто успешно пройдет просмотр, смогут получить бесплатную стажировку и рекомендации на вступительные экзамены.

Отбор детей в академию танца проходит по всей России и является своеобразным «социальным лифтом» для талантливых детей. В академии обучаются 15 ребят из Свердловской области. Всем учащимся предоставляется жилье. По окончании обучения им выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель».