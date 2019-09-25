Жители Асбеста защитили врача-депутата после смерти пациентки

Горожане требуют от депутата Натальи Крыловой принести извинения в адрес врача Михаила Железнова. Женщина якобы распространила информацию о том, что после приема у врача-депутата Железнова умерла пожилая пациентка.

Инцидент действительно имел место, однако Крылова поясняет, что она не обвиняла врача, а лишь сообщила о том, что женщина умерла у медучреждения.

Жители Асбеста в одном из пабликов в соцсети призывают Крылову публично извиниться и поддерживают депутата-кардиолога. Крылова журналистам издания пояснила, что данный паблик принадлежит ее оппонентам из партии «Единая Россия». Получить комментарии у второй стороны журналистам не удалось.