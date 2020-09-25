26 сентября некоторые знаки зодиака ожидает волнительный день

Стрелец

День принесет множество разных событий. Как приятных, так и негативных. Не стоит ожидать от себя многого. Не получится добиться желаемых успехов в карьере, лучше с утра приготовиться к тому, что день не будет очень плодотворным. Возможны неприятные встречи. Во время деловых переговоров вас могут попытаться обмануть. Составьте для себя правильный рацион питания. Если давно планировали, то запишитесь в фитнес-зал. Вечер лучше провести в компании близких. В отношениях стрельцов может ждать приятный сюрприз.