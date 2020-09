26 сентября некоторые знаки зодиака ожидает волнительный день

26 сентября астрологи прогнозируют волнительный день некоторым знакам зодиака, другим не следует принимать советы.

Овен День будет интересным. С утра вас могут попросить о помощи коллеги по работе. Не отказывайте. Днем возможны интересные проекты в результате деловых встреч. Не исключена вероятность командировки. Обратите внимание на сигналы организма, постарайтесь хорошо отдыхать. Вечером возможны неожиданные встречи. В отношениях со второй половинкой может попробовать вмешаться человек из прошлого. Телец Неблагоприятный день. Утром вы будете немного рассеяны, возможны небольшие оплошности в рабочих вопросах. Общение с окружающими будет складываться сложно. Постарайтесь выполнять всю работу самостоятельно. Исключите деловые встречи и переговоры. Можно заняться физическими упражнениями или посетить фитнес-зал. Вечер лучше провести в одиночестве или в обществе любимого человека. Близнецы Первая половина дня принесет волнения. Ваша напряженность приведет к конфликтам. Самые мелкие раздражители будут очень сильно влиять на вас. По возможности займитесь решением финансовых вопросов. Со здоровьем проблем не ожидается, прекрасное самочувствие позволит воплощать все свои планы в жизнь. Можете осуществить задуманные крупные покупки. Воздержитесь от физических нагрузок. Вечер лучше провести в компании близких. Рак В этот день у вас получится быть очень обаятельными. Внимание будет сконцентрировано только на вас. На работе вам могут предложить новую должность, следует повременить с ответом и хорошо взвесить своё решение. Очень большая вероятность новых знакомств. Вечер лучше провести в компании. Можете запланировать развлекательные мероприятия. В отношениях со второй половинкой не предвидится изменений. Лев Не рекомендуется планировать решение важных вопросов на вечер. Постарайтесь успеть всё в первой половине дня. После обеда займитесь текущими несрочными делами. Можете спланировать бюджет или планы на отпуск. Постарайтесь побольше отдыхать. Будьте внимательны к своему здоровью – существует риск простудиться. Не занимайтесь физическим трудом. Вечер проведите без шумных компаний. Весы Трудный день для представителей знака. Неудачные стечения обстоятельств будут преследовать вас с утра. Не исключены споры с коллегами. Во второй половине дня возможны встречи с неприятными для вас людьми. Не следует совершать крупных покупок. Лучше воздержаться от любых финансовых операций. Вечер следует провести в одиночестве. Можете заняться порядком в своем жилище. Скорпион Удачный день для знака. Астрологи предсказывают высокую активность. Получится много успеть на работе. Рекомендуется не терять времени даром и взять за несколько перспективных проектов. Начальство по достоинству оценит ваш труд, не исключено получение премии. Благоприятными станут физические упражнения. Можете посетить фитнес-зал. В отношениях возможны небольшие разногласия, но ваша уверенность в себе поможет избежать серьезного конфликта. Стрелец День принесет множество разных событий. Как приятных, так и негативных. Не стоит ожидать от себя многого. Не получится добиться желаемых успехов в карьере, лучше с утра приготовиться к тому, что день не будет очень плодотворным. Возможны неприятные встречи. Во время деловых переговоров вас могут попытаться обмануть. Составьте для себя правильный рацион питания. Если давно планировали, то запишитесь в фитнес-зал. Вечер лучше провести в компании близких. В отношениях стрельцов может ждать приятный сюрприз. Козерог Представителей знака ожидает неблагоприятный день. Утром могут возникнуть проблемы с решением сложных рабочих вопросов. Следует избежать деловых встреч в этот день. Не исключаются проблемы со здоровьем. Запланируйте визит к врачу. Постарайтесь не обсуждать свои планы с родными близкими. Вечер лучше провести в одиночестве. В отношениях вероятны ссоры и недопонимания. Водолей Астрологи обещают представителям знака спокойный день. Вы будете очень внимательны и собраны. На работе лучше заниматься повседневной рутинной работой. Удачный день для изменения внешнего облика. Можете посетить парикмахерскую или косметический салон. Рекомендуется заняться физическими упражнениями. В отношениях со второй половинкой может ожидать неожиданный поворот событий. Развитие союза будет зависеть от вашей реакции. Рыбы Постарайтесь брать под контроль любую ситуацию. Вы будете подвержены внешнему влиянию в первой половине дня. Не принимайте советов и выполняйте свои задачи самостоятельно. Во второй половине дня возможны приятные новости издалека. Вечером лучше прогуляться на свежем воздухе. Рекомендуется спланировать романтическую встречу со второй половинкой.

