Чего ожидать россиянам с 1 октября

Отмечается, что помимо того, срок уведомления работников о переходе на электронные трудовые книжки продлен до тридцать первого октября. Работодателям надлежит уведомить работников о необходимости определиться и сделать выбор. Если сотрудник не подаст заявку, то у него остается только бумажная версия трудовой.