Чего ожидать россиянам с 1 октября

В России с 1 октября граждан ждут ряд законодательных изменений.

News.ru пишет, что согласно имеющейся информации, с первого октября в России вступят в силу новые правила зачета переплаты по налогам. Теперь разрешено направлять переплату в счет предстоящих платежей либо на погашение задолженности по налогам. Возврат переплаты доступен лишь в случае стопроцентного погашения недоимки перед бюджетом. Вместе с тем, все социальные выплаты и пенсии будут полностью переведены на карты МИР. Власти рассчитывали произвести окончательный переход на них еще в июле, но в результы пандемии россиянам отсрочили оформление «пластика». Отмечается, что помимо того, срок уведомления работников о переходе на электронные трудовые книжки продлен до тридцать первого октября. Работодателям надлежит уведомить работников о необходимости определиться и сделать выбор. Если сотрудник не подаст заявку, то у него остается только бумажная версия трудовой.

