Лужи, ямы и деньги. Почему в Нижнем Тагиле жалуются на дороги во дворах

Таким образом, инициатива о ремонте дорог во дворах должна исходить от самих жильцов. Для этого нужно соблюсти ряд формальностей. По просьбе одного жителя или посту в соцсетях управляющая компания не в праве расходовать средства на ремонт дорожного полотна. А если ремонта все равно нет — решать вопрос в правовом поле. При этом за ненадлежащее состояние дорог на вверенной территории управляющая компания несет административную ответственность. И основной проблемой пока остается отсутствие диалога между собственниками жилья и организацией ЖКХ.