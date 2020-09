Лужи, ямы и деньги. Почему в Нижнем Тагиле жалуются на дороги во дворах

Каждую осень и весну в Нижнем Тагиле в соцсетях обрушивается шквал негодования горожан, сетующих на состояние дорог во дворах. И, кажется, с каждым годом число жалоб только растет. Так почему придомовые территории остаются без ремонта? Неужели горожан никто не слышит? Или просто просьбы обращены не по адресу?

В Нижнем Тагиле реализуется масштабный проект «Безопасные и качественные и качественные автодороги». В 2020 году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 28 объектов, из них 16 уже приняты в эксплуатацию, остальные должны быть сданы до 15 октября. Стоимость работ составляет 626 миллионов рублей. Кроме того, были выделены дополнительные средства в размере 125 миллионов рублей для обустройства еще пяти дорог сверх плана. При этом, стоит свернуть во двор, и предстает совсем иная картина. Ремонт дорог на придомовых территориях практически не ведется. Пока повезло только тагильчанам, чьи дворы отремонтировали по программе «Комфортная городская среда». В остальных случаях управляющие организации обходятся максимум грейдированием. На двор на Уральском проспекте, 64 жалуются многие жители. Посты о разбитой дороге появляются постоянно в нескольких группах соцсетей. У нас — УК «Стройсервис». Писала им письмо в начале марта, отправляла по «Почте России», после этого дорогу в нашем дворе просто разгрейдили. В сентябре повторно написала в УК письмо (по электронной почте), и параллельно письмо в прокуратуру, пока ответа не было,говорит тагильчанка Мария. Уральский проспект, 64 Photo: Мария Роднина Жители дома на Дружинина, 35 говорят, что во время дождей многоэтажку подтапливает из-за разрушенного дорожного полотна. Двор обслуживает также УК «Стройсервис». Приходят отписки от администрации, жилнадзора и прочих, мол, придомовая территория — ремонтируйте сами, делится горожанка Анна. Дружинина, 35 Photo: Анна Савоськина Проблемы возникают и во дворах на Красном Камне, и в центре. В частности, недовольство выражают жители домов на Восточной, 27 и Первомайской, 70. Управляющая компания «Красный камень», было общее собрание под протокол, должны были произвести ремонт в этом году, но, вроде как, этот вопрос перенесли на следующий год, рассказал местный житель Алексей. Дворы на Красном Камне и в центре Photo: Соцсети Жители многоквартирных домов нередко не знают куда обратиться с проблемой отсутствия ремонта на внутриквартальной территории. Некоторые полагают, что ответственна за участок администрация города, другие просто размещают жалобы в соцсети, в надежде, что их заметят. Что делать, если дороги во дворах в плохом состоянии? Определить в чьем ведении участок. Основная часть дорог рядом с жилыми домами не находится в собственности муниципалитета и является частью общей придомовой территории. Чтобы понять, относится ли участок к данному виду — нужно ознакомиться с техническим паспортом жилого дома. Данные кадастрового учета можно посмотреть на карте, а также обратиться в управляющую компанию или администрацию муниципалитета. Обратиться в соответствующую организацию. Если дорога входит в придомовой участок, она относится к общей долевой собственности дома, а значит, за ее ремонт отвечает управляющая компания. В такой ситуации необходимо отправлять обращение в свою управляющую компанию,отмечает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев. Основным фактором является желание самих жильцов провести ремонт. Управляющая компания «ТРУД». Кстати, они расположены в соседнем доме, Первомайская 70а. Мы только в январе этого года заехали в эту квартиру, а в феврале я родила и с маленьким ребенком сходить в УК пока не получается. Во дворе нет ни площадки, ни парковки… С коляской после дождя проехать вообще невозможно. Мы живём во втором подъезде, но, чтобы проехать в магазин, мне приходится обходить через другой дом, делится жительница дома. В управляющей компании подтвердили, что в курсе проблемы, однако жители сами, по их мнению, затягивают с ремонтом. Они к нам обращались еще в июле или августе, им было разъяснено, что они должны предоставить протокол собрания жильцов, подписи, что они согласны на выделение денег на ремонт. Но по сей день они ничего не предоставили,рассказали TagilCity.ru в УК «Труд». Тагильские дворы Photo: Соцсети Таким образом, получается, что тагильчане хотят ремонт, но при этом надеются, что все решится как по взмаху волшебной палочки. Надо провести общее собрание собственников и решить проблему на нем. Но, сами понимаете, что провести такое мероприятие в 9-этажном доме на 10 подъездов невозможно,пожаловалась еще одна тагильчанка Анна. Организовать сбор подписей за ремонт дороги. В данном случае решением проблемы может стать создание инициативной группы, выбор старшего по подъезду или дому. Человек идет по квартирам и собирает подписи за выделение денег на ремонт дороги во дворе, потом несет их в УК, отметила руководитель тагильского ТСЖ. Одной из причин отсутствия ремонта придомовых территорий может стать нехватка средств на счетах дома. Если, условно, половина жильцов несвоевременно оплачивают квитанции, то управляющая компания будет распределять имеющиеся средства на более важные статьи. Например, предотвращение или недопущение аварийного состояния коммуникаций, а вопрос с дорогами сдвинется до лучших времен. Это еще одна из причин, по которой жильцы должны находиться во взаимодействии с управляющей организацией — иметь представление о размерах поступлений от дома и расходах. Что делать, если получили отказ? Если же обращение есть, а УК бездействует, можно обратиться в прокуратуру, суд или жилищную инспекцию. При этом на руках лучше иметь какие-либо документы, например, отправить обращение в УК по почте и сохранить при себе квитанцию. Либо иметь копию протокола собрания собственников МКД, где было принято решение о ремонте дороги. Управляющая компания в данном случае может быть привлечена к ответственности по ст. 14.1.3 КоАП РФ, в частности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Тогда компании грозит штраф до 350 тысяч рублей. Также жилищную организацию могут заставить провести ремонт, если будет подтверждено ненадлежащее состояние дорожного полотна. Кроме того, организацию, которая ненадлежащим образом выполняет обязательства, можно сменить. Вопрос о смене УК решается также общим собранием собственников МКД. Можно вообще отказаться от помощи УК, создать ТСЖ и открыть счет дома. Дворы на ГГМ Photo: Екатерина Кононова Если понесли ущерб В случае, если из-за ненадлежащего состояния внутриквартальной территории, человек понес ущерб, с ответственного лица и организации можно взыскать убытки. Например, при повреждении автомобиля нужно первоочередно зафиксировать сам факт. Не покидая места надо сразу зафиксировать ущерб — произвести фото-видеосъемку. Также можно пригласить представителей управляющей компании, участкового, дорожную службу. В присутствии нескольких свидетелей составить акт. В нем указать точное время, место — что и по какому адресу произошло,рассказал TagilCity.ru адвокат Андрей Володин. Следующим шагом будет оценка ущерба. Для этого можно обратиться в оценочную компанию, которая выдаст заключение. После этого размер понесенных убытков можно в претензионном порядке требовать с управляющей компании. Бывает, что УК предлагает договориться или уменьшить сумму, тут уже все на усмотрение автомобилиста. Если же организация отказывается от возмещения убытков — можно обращаться в суд,отмечает Андрей Володин. Таким образом, инициатива о ремонте дорог во дворах должна исходить от самих жильцов. Для этого нужно соблюсти ряд формальностей. По просьбе одного жителя или посту в соцсетях управляющая компания не в праве расходовать средства на ремонт дорожного полотна. А если ремонта все равно нет — решать вопрос в правовом поле. При этом за ненадлежащее состояние дорог на вверенной территории управляющая компания несет административную ответственность. И основной проблемой пока остается отсутствие диалога между собственниками жилья и организацией ЖКХ.

