Начальник кинологической службы свердловского ГУ МВД подал в отставку

Начальник кинологической службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Евгений Узянов увольняется и выходит на пенсию, сообщает Znak.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ Валерий Горелых прокомментировал ситуацию и отметил, что полковник окончательно покинет ряды внутренних органов в конце ноября-начале декабря, а пока Узянов находится в отпуске и по окончании не планирует возвращаться к своим обязанностям. На данный момент, кинологической службой временно руководит майор полиции кинолог Марина Прокуронова, но в ближайшее время начальник главка полиции Александр Мешков окончательно утвердит, кто будет занимать пост. Около четырех месяцев Узянов пробыл в должности руководителя кинологической службой ГУ МВД, до этого работая начальником ОВД Сысерти. Примечательно, что в 2018-2019 году он вместе с подразделением не раз привлекали к себе внимание СМИ. Виной тому предпринимательница Любовь Подоксенова, которая инициировала уголовное дело против местных полицейских, обвинив их в коррупции. Тем не менее, в отношении Узянова официальных обвинений выдвинуто не было. Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет медикам, работающим с коронавирусом, выходить досрочно на пенсию.

