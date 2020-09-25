Начальник кинологической службы свердловского ГУ МВД подал в отставку

Начальник кинологической службы свердловского ГУ МВД подал в отставку

Сегодня, 22:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Начальник кинологической службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Евгений Узянов увольняется и выходит на пенсию, сообщает Znak.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ Валерий Горелых прокомментировал ситуацию и отметил, что полковник окончательно покинет ряды внутренних органов в конце ноября-начале декабря, а пока Узянов находится в отпуске и по окончании не планирует возвращаться к своим обязанностям.

На данный момент, кинологической службой временно руководит майор полиции кинолог Марина Прокуронова, но в ближайшее время начальник главка полиции Александр Мешков окончательно утвердит, кто будет занимать пост.

Около четырех месяцев Узянов пробыл в должности руководителя кинологической службой ГУ МВД, до этого работая начальником ОВД Сысерти. Примечательно, что в 2018-2019 году он вместе с подразделением не раз привлекали к себе внимание СМИ. Виной тому предпринимательница Любовь Подоксенова, которая инициировала уголовное дело против местных полицейских, обвинив их в коррупции. Тем не менее, в отношении Узянова официальных обвинений выдвинуто не было.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет медикам, работающим с коронавирусом, выходить досрочно на пенсию.

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