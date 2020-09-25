Начальник кинологической службы свердловского ГУ МВД подал в отставку

Около четырех месяцев Узянов пробыл в должности руководителя кинологической службой ГУ МВД, до этого работая начальником ОВД Сысерти. Примечательно, что в 2018-2019 году он вместе с подразделением не раз привлекали к себе внимание СМИ. Виной тому предпринимательница Любовь Подоксенова, которая инициировала уголовное дело против местных полицейских, обвинив их в коррупции. Тем не менее, в отношении Узянова официальных обвинений выдвинуто не было.