Общественник из Нижнего Тагила раздаёт экологически чистые тыквы

Тагильский эколог Андрей Волегов объявил о продаже урожая тыквы. Об этом он рассказал Tagilcity.ru.

В этом году на своем участке Андрей смог вырастить более одной тонны этого овоща. По его словам, продукт экологически чистый, выращен на навозе. Пришлось приложить много труда. Они, конечно хорошо хранятся, но такое количество мне не съесть,рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов. Цену на продукт он установил достаточно низкую по сравнению с рыночными. Общественник продает тыквы по 25 рублей за килограмм. Урожай отдает только в розницу, так как не хочет, чтобы сети накручивали деньги на выращенных им овощах. Информацию о продаже он разместил на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, люди охотно приобретают товар. Напомним, ранее Свердловскстат зафиксировал сезонное падение цен на овощи и фрукты. В Свердловской области подешевели продукты питания

