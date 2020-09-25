Общественник из Нижнего Тагила раздаёт экологически чистые тыквы

Общественник из Нижнего Тагила раздаёт экологически чистые тыквы

Сегодня, 16:21ОбществоPhoto: страница "ВКонтакте" Андрея Волегова
Тагильский эколог Андрей Волегов объявил о продаже урожая тыквы. Об этом он рассказал Tagilcity.ru.

В этом году на своем участке Андрей смог вырастить более одной тонны этого овоща.

По его словам, продукт экологически чистый, выращен на навозе. Пришлось приложить много труда.

Они, конечно хорошо хранятся, но такое количество мне не съесть,рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

Цену на продукт он установил достаточно низкую по сравнению с рыночными. Общественник продает тыквы по 25 рублей за килограмм. Урожай отдает только в розницу, так как не хочет, чтобы сети накручивали деньги на выращенных им овощах.

Информацию о продаже он разместил на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, люди охотно приобретают товар.

Напомним, ранее Свердловскстат зафиксировал сезонное падение цен на овощи и фрукты.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
Андрей ВолеговурожайНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы