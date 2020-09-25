Общественник с коронавирусом и вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

В российских аптеках стартовала продажа препарата от коронавируса «Арепливир». Однако в некоторых регионах, в том числе и Свердловской области, он остался невостребованным. На данный момент препарат не поступил в аптеки, а также нет предзаказов. Более того, лекарство отсутствует и у поставщиков. Одна из заведующих аптеки сети 03 отмечает, что стоимость препарата высокая, потому не каждый может позволить себе его приобрести. Она считает, что на спрос не повлияет наличие побочных эффектов, так как каждый препарат проходит клинические испытания.