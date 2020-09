Общественник с коронавирусом и вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

Рассказывает о главных событиях в Свердловской области 25 сентября.

Сегодня стало известно о госпитализации основателя движения «Тагил без ям» Никиты Чапурина. У него подтвержден коронавирус. Он считает, что все началось 10 сентября, когда проявилась аллергическая реакция и начался отек. Примерно через три дня у него поднялась температура и стало трудно дышать. Кроме того, пропал вкус и обоняние. Температура поднялась и у его супруги. Общественник был госпитализирован в ЦГБ № 1, где рентген показал пневмонию, а сегодня пришли положительные результаты на коронавирус. На данный момент Чапурин ожидает перевода в санаторий «Руш». Тагильский общественник Никита Чапурин госпитализирован с коронавирусом С наступлением осени количество жалоб на состояние дорог во дворах вырастает. Причем с каждым годом их становится все больше. Ремонт дорог на придомовых территориях практически не проводится. Исключением являются только те дворы, что благоустроены в рамках программы «Комфортная городская среда». В остальных случаях осуществляется только лишь грейдирование. Для решения проблемы жильцы должны самостоятельно обращаться в управляющие компании и собирать подписи за ремонт дороги. А если ремонт не осуществляется, то вопрос решается в правовом поле. При этом за ненадлежащее состояние дорог управляющие компании несут ответственность. Главная проблема на данный момент — отсутствие диалога между собственниками жилья и организацией ЖКХ. Лужи, ямы и деньги. Почему в Нижнем Тагиле жалуются на дороги во дворах В Свердловской области начали ставить первые прививки от коронавируса. Добровольцами стали главный хирург Екатеринбурга, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приемным отделением городской больницы в Верхней Пышме Лидия Лодочникова. По мнению Столина «победить» коронавирус можно только с помощью искусственного иммунитета. Вакцина является двухфазовой, а потом через три недели добровольцам повторно введут вакцину. До этого момента они будут находиться под наблюдением. В Свердловской области первые добровольцы поставили прививки от коронавируса В российских аптеках стартовала продажа препарата от коронавируса «Арепливир». Однако в некоторых регионах, в том числе и Свердловской области, он остался невостребованным. На данный момент препарат не поступил в аптеки, а также нет предзаказов. Более того, лекарство отсутствует и у поставщиков. Одна из заведующих аптеки сети 03 отмечает, что стоимость препарата высокая, потому не каждый может позволить себе его приобрести. Она считает, что на спрос не повлияет наличие побочных эффектов, так как каждый препарат проходит клинические испытания. Спроса нет. Как в Свердловской области продают лекарство от коронавируса

