Подозреваемый в избиении геев в центе Екатеринбруга оказался скульптором

В Екатеринбурге определена мер пресечения Павлу Зуеву, которого подозревают в избиении представителей ЛГБТ в центре Екатеринбурга неделю назад, сообщает Е1.

По словам адвоката Зуева, подозреваемый добровольно сдался 21 сентября. Зуев заявил, что он не отказывается от возмещения морального ущерба и не будет скрываться. Вину он признал частично. Он признается в том, что вступил в конфликт с геями, но часы, сорванные в драке выбросил. Однако суд вынес ему меру пресечения в виде одного месяца и 27 суток в СИЗО, так как посчитал, что подозреваемый может оказывать давление на потерпевших. Зуев живет со свой мамой и не имеет источников дохода. Ранее был судим за кражу и мошенничество. На данный момент мужчина занимается лепкой фигур из гипса. Он воспитывает трехлетнюю дочь и заботится о матери. Напомним, нападение на представителей ЛГБТ произошло 19 сентября в центре Екатеринбурга. Конфликт возник из-за внешнего вида потерпевших. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении и ограблении геев

