Программа ЕР “Народный бюджет” предоставит людям право выбора проектов благоустройств

Президент России Владимир Путин напомнил, что с этого года как минимум 160 проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений будут каждый год получать помощь из федерального бюджета.

При этом выдвинутый “Единой Россией” закон о “Народном бюджете” позволит населению самостоятельно решать, каким образом будет осуществляться благоустройство. С этой целью организуют общественные обсуждения и проведут рейтинговые голосования. «С 2018 года мы каждый год предоставляли помощь 80 проектам по благоустройству малых городов и исторических поселений. Важно, что с 2020 года их количество вырастет двукратно», — приводит слова Владимира Путина Mkset. Ранее планировали сократить программу благоустройства по нескольким направлениям, в частности это затронуло дворовые территории. «Единая Россия» решила выступить в защиту интересов жителей. «Партия получала обращения от людей, где они просили о сохранении действия программы по благоустройству дворов. Эта проблема также поднимается и во время обсуждений в регионах», — объяснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он также напомнил, что параллельно с федеральными программами сейчас работает партпроект «Городская среда». Как сообщает интернет-портал ER.ru, партпроект начали реализовывать в 2017 году. Благодаря активным мерам депутатов разного уровня на его исполнение только в 2020 году предоставили примерно 38,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. На данные средства благоустроят около 5 тыс. общественных и 6 тыс. дворовых территорий по всей РФ. По словам координатора партпроекта «Городская среда» депутата Госдумы Павла Качкаева, как показал организованный ранее опрос, примерно 80% людей остались довольными итогами работ по благоустройству. Это следствие также и мониторинга, осуществляемого активистами партпроекта на всех этапах работ — совместно с населением. Ими проводятся проверки, в установленные сроки ли был заключен контракт, оценка качества работ, сроков, наличия гарантий. Следует подчеркнуть, что если раньше проекты по благоустройству исполнялись на территории нескольких регионов страны, то теперь такая возможность присутствует у любого региона России. Как сообщил координатор партпроекта «Городская среда» в Свердловской области Валентин Лаппо, в 2020 году в регионе благоустраивается 47 дворов и 54 общественных пространства. Общий объем финансирования – более 2 млрд рублей. «Сейчас работы завершены на 20 объектах. Примечательно, что все они сданы досрочно – раньше указанных в контракте сроков, — сообщил Валентин Лаппо. — Проект реализуется в 48 муниципальных образованиях. В трех из них работы завершены в стопроцентном объеме, еще в 11-ти – более чем на 80% процентов. В остальных территориях благоустройство также ведется в соответствии с определенными сроками и будет полностью завершено к 1 октября». Он отметил, что с мая текущего года, когда подрядчики вышли на площадки, на объекты регулярно выезжают закрепленные за ними депутаты «Единой России» и представители партпроекта. «Мы контролируем качество работ и соблюдение сроков, общаемся с жителями, помогаем решать вопросы, если они возникают. По итогам выездов ежемесячно выпускаем информационные буклеты», — рассказал координатор проекта.

