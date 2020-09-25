Программа ЕР “Народный бюджет” предоставит людям право выбора проектов благоустройств

«Сейчас работы завершены на 20 объектах. Примечательно, что все они сданы досрочно – раньше указанных в контракте сроков, — сообщил Валентин Лаппо. — Проект реализуется в 48 муниципальных образованиях. В трех из них работы завершены в стопроцентном объеме, еще в 11-ти – более чем на 80% процентов. В остальных территориях благоустройство также ведется в соответствии с определенными сроками и будет полностью завершено к 1 октября».