Путин выступил с инициативами по улучшению отношений между РФ и США

Путин выступил с инициативами по улучшению отношений между РФ и США

Сегодня, 19:34ОбществоPhoto: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин предложил инициативы, направленные на снижение рисков противостояния России и США в информационной сфере.

В списке этих мер есть поддержание двусторонних отношений на уровне ведомств и экспертов, заключение межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве и так далее. Четвертый пункт является самым актуальным: Путин предложил США гарантировать взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, в том числе в «избирательные процессы с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов».

США не раз обвиняла Россию во вмешательстве в свои выборы, поэтому президентские инициативы могли бы смягчить российско-американские отношения, считают авторы телеграм-канала «Мейстер». Но прислушаются ли к этим предложениям в США? Их политики привыкли использовать имя России как врага во внутриамериканских конфликтах. Все это приводит только к дополнительным обвинениям и санкциям. Не исключено, что власти Соединенных Штатов не откажутся от такого удобного для них инструмента.

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