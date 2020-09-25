Путин выступил с инициативами по улучшению отношений между РФ и США

США не раз обвиняла Россию во вмешательстве в свои выборы, поэтому президентские инициативы могли бы смягчить российско-американские отношения, считают авторы телеграм-канала «Мейстер». Но прислушаются ли к этим предложениям в США? Их политики привыкли использовать имя России как врага во внутриамериканских конфликтах. Все это приводит только к дополнительным обвинениям и санкциям. Не исключено, что власти Соединенных Штатов не откажутся от такого удобного для них инструмента.