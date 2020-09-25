Суд отменил досрочное освобождение наемного убийцы из банды Павла Федулова

Павел Федулев организовал ОПГ в начале 1990-х. За несколько лет в его руках оказалось несколько крупных заводов. С 1996 по 2004 года он несколько раз избирался в Палату представителей Заксобрания Свердловской области, где занимался разработкой законов о защите прав граждан на территории региона и об административной ответственности за задержку зарплат.