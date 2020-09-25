Суд отменил досрочное освобождение наемного убийцы из банды Павла Федулова

Суд отменил досрочное освобождение наемного убийцы из банды Павла Федулова

Сегодня, 07:45ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Судебная коллегия Свердловской области отменила решение Тагилстроевского суда Нижнего Тагила о выпуске по УДО киллера Пильщикова из группировки Павла Федулова, пишет Znak.

В областной прокуратуре считают, что заключенный не исполнил требования для выхода по УДО. Судебная коллегия облсуда согласилась с доводами ведомства. Таким образом, Пильщиков остается в колонии строгого режима.

Федулова приговорили к 24 годам и 10 месяцам тюрьмы за убийство предпринимателей, охранника и милиционера, а также за незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.

Павел Федулев организовал ОПГ в начале 1990-х. За несколько лет в его руках оказалось несколько крупных заводов. С 1996 по 2004 года он несколько раз избирался в Палату представителей Заксобрания Свердловской области, где занимался разработкой законов о защите прав граждан на территории региона и об административной ответственности за задержку зарплат.

В 2006 году его приговорили к девяти годам тюрьмы за организацию рейдерского захвата рынка «Оборонснабсбыт» в Екатеринбурге. В 2011 году он получил еще 20 лет колонии строгого режима за организацию семи заказных убийств, организацию ОПГ, мошенничество и рейдерство.

Напомним, обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной не смогли выйти из СИЗО, несмотря на ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест.

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