В Нижнем Тагиле ежедневно проводятся рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Пока с гражданами проводят только беседы, но будут выписываться и штрафы, сообщает «Тагильский рабочий».

Напомним, что губернатор Свердловской области поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в регионе, чтобы снизить риск увеличения заболеваемости коронавирусом. Так, в апреле и июне 2020 года в ходе рейдов было проверено 1,8 тысячи единиц общественного транспорта и 4,4 тысячи магазинов. Также проверили почти тысячу горожан, которые находятся на самоизоляции. Всего было составлено более 2,7 тысячи протоколов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter