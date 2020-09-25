В Екатеринбурге пенсионер засудил продавца «чудо-наматрасника» за 73 тысячи рублей

Ничего не лечат эти матрасы. Они в реестр медицинских изделий не включены. А еще эта компания пытается биться, как в сказке: битый небитого бьет. Мало того, что меня обманули, нанесли мне морально-физические страдания, так еще деньги хотят взыскать, отметил разочарованный пенсионер.
В результате суд пенсионер выиграл и получил компенсацию от продавца. Однако компания подала к нему встречный иск за ущерб репутации на полмиллиона рублей. Требования не были удовлетворены.
Представитель компании «Форбис», продавшей наматрасник, Антон Сивков заявил, что решение обжаловано.
Подобная ситуация произошла в феврале этого года. Тогда пенсинеру из Екатеринбурга в кредит продали «чудо-наматрасник» за 84 тысячи рублей. В результате ««чуда» не случилось, а долг остался.