В Екатеринбурге пенсионер засудил продавца «чудо-наматрасника» за 73 тысячи рублей

Пенсионер из Екатеринбурга приобрел «чудо-наматрасник» за 73 тысячи рублей, который помогает избавиться от многих болезней. Когда он понял, что «чуда» не будет, обратился с иском в суд, сообщает E1.

Ничего не лечат эти матрасы. Они в реестр медицинских изделий не включены. А еще эта компания пытается биться, как в сказке: битый небитого бьет. Мало того, что меня обманули, нанесли мне морально-физические страдания, так еще деньги хотят взыскать, отметил разочарованный пенсионер. В результате суд пенсионер выиграл и получил компенсацию от продавца. Однако компания подала к нему встречный иск за ущерб репутации на полмиллиона рублей. Требования не были удовлетворены. Представитель компании «Форбис», продавшей наматрасник, Антон Сивков заявил, что решение обжаловано. Подобная ситуация произошла в феврале этого года. Тогда пенсинеру из Екатеринбурга в кредит продали «чудо-наматрасник» за 84 тысячи рублей. В результате ««чуда» не случилось, а долг остался. В Екатеринбурге пенсионер купил в кредит «чудо-наматрасник» за 84 тысячи рублей

