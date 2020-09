В Екатеринбурге женщина «подарила» телефонным мошенникам более миллиона рублей

27-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о том, что телефонные мошенники лишили ее суммы более одного миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Лжесотрудник сказал, что с ее банковской карты кто-то пытается списать деньги. Как объяснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, звонившие привязали свой номер телефона к личному кабинету потерпевшей и смогли оформить потребительский кредит на ее имя. Злоумышленник вынудил женщину сообщить коды, которые пришли по СМС. По итогу, потерпевшая лишилась суммы 1,2 миллиона рублей. Сейчас заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», причастные устанавливаются. Напомним, тагильчанку «сотрудник банка» обманул на 1,7 миллиона рублей, он предлагал ей перевести деньги на «безопасное хранение». Тагильчанка перевела на «безопасное хранение» почти два миллиона рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter