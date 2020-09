В Нижнем Тагиле изъяли около восьми тысяч пачек поддельных сигарет

Активисты проекта «Народный контроль» из «Единой России» выявили в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной оптовую базу с контрафактными сигаретами, сообщают «Вечернии ведомости».

На место прибыли сотрудники из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, они изъяли весь незаконный товар. По словам координатора партпроекта по Свердловской области Дмитрия Чукреева, на этой базе сигареты покупали предприниматели из Нижнего Тагила, Алапаевска и других городов и населенных пунктов. Было изъято 7800 пачек сигарет, на них были поддельные, либо иностранные акцизные марки. Личность бизнесмена, который занимался продажей контрафакта, установлена. Ему предъявят обвинение за приобретение, хранение и продажу немаркированных табачных изделий в крупном размере (ч.5 ст. 171.1 УК РФ). Напомним, правительством РФ 16 сентября предложены и направлены в Госдуму поправки, которые касаются роста акцизов на табачную продукцию. Ставка акциза на табачную продукцию может подняться на 20%. Эксперты рассказали о рисках для граждан, связанных с резким ростом акциза на табак

