В Нижнем Тагиле открыли самый оживленный проспект на ГГМ после ремонта

В 2020 году ремонт состоялся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обошелся в 100 миллионов рублей. Рабочие занялись участком от пересечения Уральского и Октябрьского проспектов до улицы Бригадной. 2,7 километра составила длина приведенного в порядок отрезка дороги. Были установлены бордюры, ограждения, также сделали тактильную плитку для тех, кто имеет проблемы со зрением.