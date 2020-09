В Нижнем Тагиле открыли самый оживленный проспект на ГГМ после ремонта

В Нижнем Тагиле открыли отремонтированный проспект на Гальянке – Уральский, сообщает АН «Между строк».

В 2020 году ремонт состоялся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обошелся в 100 миллионов рублей. Рабочие занялись участком от пересечения Уральского и Октябрьского проспектов до улицы Бригадной. 2,7 километра составила длина приведенного в порядок отрезка дороги. Были установлены бордюры, ограждения, также сделали тактильную плитку для тех, кто имеет проблемы со зрением. Всего в 2020 году в Нижнем Тагиле планировалось отремонтировать 23 дорожных участка на сумму 626,1 миллиона рублей, но спустя время муниципалитету выделили дополнительно 124 миллиона рублей, которые пойдут на восстановление еще пяти объектов. Напомним, в Свердловской области в рамках проекта БКАД было отремонтировано 46,5 километров дорог и два моста, общая сумма ремонтных работ составила 558,5 миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter