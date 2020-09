В Свердловской области выросло число беременных школьниц

В Свердловской области с начала этого года число беременных школьниц возросло на 4,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщает Znak.com.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, рост в абсолютных цифрах может оказаться минимальным. По словам директора НИИ ОММ Галины Мальгиной, это вовсе не является массовым явлением. Одной из возможных причин она называет недостаточный контроль со стороны родителей и педагогов в период самоизоляции. Директор также отмечает, что возможно увеличение и число родов этой группы населения, так как аборты в Свердловской области были недоступны с апреля до начала июня 2020 года из-за пандемии COVID-19. При этом Мальгина добавила, что беременные несовершеннолетние редко делают аборты, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья. Акушер-гинеколог НИИ ОММ Оксана Гаева объяснила, что родителям нужно не стесняться говорить с детьми о сексе. Девочки взрослеют намного раньше, были случаи в практике, когда девочки вели активную половую жизнь в 10 лет. Также к этой проблеме необходимо привлечь психологов в школе. Напомним, в Свердловской области впервые начало работу специальное приложение для беременных женщин. В Свердловской области создали приложение для беременных

