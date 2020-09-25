В Свердловской области выросло число беременных школьниц

Акушер-гинеколог НИИ ОММ Оксана Гаева объяснила, что родителям нужно не стесняться говорить с детьми о сексе. Девочки взрослеют намного раньше, были случаи в практике, когда девочки вели активную половую жизнь в 10 лет. Также к этой проблеме необходимо привлечь психологов в школе.