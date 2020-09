«Виноградник» и «умный» гардероб: в Екатеринбурге представили новый проект филармонии

Бюро Zaha Hadid Architects и Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области доработали концепцию нового здания филармонии в Екатеринбурге, сообщает E1.

Согласно проекту, планируется выстроить пять залов. Самый большой из них будет рассчитан на 1,6 тысячи человек. Спроектирована площадка по принципу «виноградника». Особенное внимание уделили видимости и аккустике. Кроме того, на потолке Большого зала появится освещенный декоративный элемент, который визуально создаст глубину света. По совету дирижера Валерия Гергиева в Большом зале будет создана оркестровая яма и хоровая галерея. Также создадут трансформируемую сцену, на которой музыканты будут исполнять оперы и симфонические произведения. Проектом предусматривается еще один зал — Концертный. Его планируют сделать по концепции black box. Он тоже будет трансформируемый и подойдет для проведения любых мероприятий. Квадратную комнату с черными стенами и плоским полом специально создают во многих современных театрах и арт-пространствах мира. Залы — «черные ящики» отличаются высокой степенью функциональности. Их используют для гибкого взаимодействия сцены и аудитории, рассказали в Центре развития социально-культурных инициатив региона. Его площадь составит 350 квадратных метров. Для организации внутреннего пространства будет создано «умное» управление гардеробом. Проектом предусмотрена и система Smart Display — это интерактивные экраны, которые помогут ориентироваться в здании. Напомним, о планах строительства зала филармонии стало известно в 2018 году. Концепция была презентована в Санкт-Петербурге. Планируется в скором времени спроектировать новое здание. Адаптацией проекта бюро Zaha Hadid Architects занимается архитектурная фирма «Алкута». Завершить строительство нового здания филармонии планируют в 2023 году. В Екатеринбурге появится зал для субкультур в новом здании филармонии

