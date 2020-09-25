«Виноградник» и «умный» гардероб: в Екатеринбурге представили новый проект филармонии

Согласно проекту, планируется выстроить пять залов. Самый большой из них будет рассчитан на 1,6 тысячи человек. Спроектирована площадка по принципу «виноградника». Особенное внимание уделили видимости и аккустике.
Кроме того, на потолке Большого зала появится освещенный декоративный элемент, который визуально создаст глубину света.
По совету дирижера Валерия Гергиева в Большом зале будет создана оркестровая яма и хоровая галерея. Также создадут трансформируемую сцену, на которой музыканты будут исполнять оперы и симфонические произведения.
Проектом предусматривается еще один зал — Концертный. Его планируют сделать по концепции black box. Он тоже будет трансформируемый и подойдет для проведения любых мероприятий.
Квадратную комнату с черными стенами и плоским полом специально создают во многих современных театрах и арт-пространствах мира. Залы — «черные ящики» отличаются высокой степенью функциональности. Их используют для гибкого взаимодействия сцены и аудитории, рассказали в Центре развития социально-культурных инициатив региона.
Его площадь составит 350 квадратных метров.
Для организации внутреннего пространства будет создано «умное» управление гардеробом. Проектом предусмотрена и система Smart Display — это интерактивные экраны, которые помогут ориентироваться в здании.
Напомним, о планах строительства зала филармонии стало известно в 2018 году. Концепция была презентована в Санкт-Петербурге. Планируется в скором времени спроектировать новое здание. Адаптацией проекта бюро Zaha Hadid Architects занимается архитектурная фирма «Алкута». Завершить строительство нового здания филармонии планируют в 2023 году.