«Вода хлещет по улице». В Горноуральском продолжают сообщать об отсутствии отопления

«Вода хлещет по улице». В Горноуральском продолжают сообщать об отсутствии отопления

Сегодня, 09:09ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Жители Горноуральска жалуются, что в поселке по-прежнему отсутствует отопление.

24 сентября, все еще сидим без отопления. Поехали за детьми в садик и наблюдали такую картину. Прорвало трубу рядом с домом № 7 и еще одна утечка около дома № 25. Горячая вода вытекает из труб и течет по улицам, красота, поделилась с TagilCity.ru одна из жительниц.

Video:TagilCity.ru

23 сентября редакцией Tagilcity.ru был направлен запрос в администрацию Горноуральского городского округа на имя Дмитрия Летникова. На момент публикации материала ответ не был получен.

Прорыв трубы
Photo:TagilCity.ru

Ранее жители Горноуральска пожаловались, что в поселке отсутствует отопление, несмотря на то, что отопительный сезон уже начался. По их словам, отопление было включено 15 сентября, однако в жилом доме прорвало трубы. На звонок в котельную был получен ответ, что рабочий день уже закончен. Потом котельная была отключена совсем.

жкхСвердловская областьавариягорноуральскийотопление
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