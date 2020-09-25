«Вода хлещет по улице». В Горноуральском продолжают сообщать об отсутствии отопления

Ранее жители Горноуральска пожаловались, что в поселке отсутствует отопление, несмотря на то, что отопительный сезон уже начался. По их словам, отопление было включено 15 сентября, однако в жилом доме прорвало трубы. На звонок в котельную был получен ответ, что рабочий день уже закончен. Потом котельная была отключена совсем.