«Вода хлещет по улице». В Горноуральском продолжают сообщать об отсутствии отопления

Жители Горноуральска жалуются, что в поселке по-прежнему отсутствует отопление.

24 сентября, все еще сидим без отопления. Поехали за детьми в садик и наблюдали такую картину. Прорвало трубу рядом с домом № 7 и еще одна утечка около дома № 25. Горячая вода вытекает из труб и течет по улицам, красота, поделилась с TagilCity.ru одна из жительниц. Video: TagilCity.ru 23 сентября редакцией Tagilcity.ru был направлен запрос в администрацию Горноуральского городского округа на имя Дмитрия Летникова. На момент публикации материала ответ не был получен. Прорыв трубы Photo: TagilCity.ru Ранее жители Горноуральска пожаловались, что в поселке отсутствует отопление, несмотря на то, что отопительный сезон уже начался. По их словам, отопление было включено 15 сентября, однако в жилом доме прорвало трубы. На звонок в котельную был получен ответ, что рабочий день уже закончен. Потом котельная была отключена совсем. «В холодильнике и то теплее»: жители Горноуральска жалуются на отсутствие отопления

