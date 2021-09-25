Свердловчанка рассказала о двух месяцах армейской жизни и последствиях службы

Свердловчанка рассказала о двух месяцах армейской жизни и последствиях службы
Свердловчанка рассказала о двух месяцах армейской жизни и последствиях службы
Сегодня, 15:19ОбществоФото: канал ТНТ
Жительница Екатеринбурга Анастасия Куприянова, участвовавшая в шоу «Солдатки. Спецназ», рассказала о жизни после реалити. Девушка пожаловалась, что осталась без любимого человека и получила проблемы со здоровьем.

Анастасия Куприянова из Екатеринбурга стала участницей реалити «Солдатки. Спецназ» добровольно. Девушка планировала получить навыки самоконтроля и стать более дисциплинированной, пишет Е1.

Я захотела кардинально поменять свою жизнь и сменить окружение. Мне очень хотелось научиться дисциплине и самоконтролю, потому что в обычной жизни я очень часто не довожу дела до конца и на полпути бросаю начатое. В армии мне было очень тяжело, я понимала, что тут будет режим и физическая нагрузка, но я не думала, что будет настолько жестко, поделилась Анастасия.

По словам девушки, никаких постановочных кадров на площадке не было — все участницы носили снаряжение, весом 15 килограммов, им запрещали пользоваться сотовыми телефонами, косметикой и гигиеническими женскими средствами.

Во время реалити свердловчанка повредила ногу и бедро — в отличие от остальных участниц, Анастасия до шоу не занималась никакими видами спорта.

В армии у меня случился стрессовый перелом большеберцовой кости и порвалась крестообразная связка, а еще я на проект прилетела уже простуженная, пила антибиотики. Постоянно испытывала слабость, недомогание. Нога болела, так что без двух уколов в день и шести таблеток я бы не выдержала, рассказала Анастасия.

По окончанию службы свердловчанка узнала, что её молодой человек не дождался любимую с проекта.

Напомним, девушка из поселка Сосьва Свердловской области стала героиней шоу «Беременна в 16».

Сюжеты:
Екатеринбург
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