Свердловчанка рассказала о двух месяцах армейской жизни и последствиях службы

Жительница Екатеринбурга Анастасия Куприянова, участвовавшая в шоу «Солдатки. Спецназ», рассказала о жизни после реалити. Девушка пожаловалась, что осталась без любимого человека и получила проблемы со здоровьем.

Анастасия Куприянова из Екатеринбурга стала участницей реалити «Солдатки. Спецназ» добровольно. Девушка планировала получить навыки самоконтроля и стать более дисциплинированной, пишет Е1. Я захотела кардинально поменять свою жизнь и сменить окружение. Мне очень хотелось научиться дисциплине и самоконтролю, потому что в обычной жизни я очень часто не довожу дела до конца и на полпути бросаю начатое. В армии мне было очень тяжело, я понимала, что тут будет режим и физическая нагрузка, но я не думала, что будет настолько жестко, поделилась Анастасия. По словам девушки, никаких постановочных кадров на площадке не было — все участницы носили снаряжение, весом 15 килограммов, им запрещали пользоваться сотовыми телефонами, косметикой и гигиеническими женскими средствами. Во время реалити свердловчанка повредила ногу и бедро — в отличие от остальных участниц, Анастасия до шоу не занималась никакими видами спорта. В армии у меня случился стрессовый перелом большеберцовой кости и порвалась крестообразная связка, а еще я на проект прилетела уже простуженная, пила антибиотики. Постоянно испытывала слабость, недомогание. Нога болела, так что без двух уколов в день и шести таблеток я бы не выдержала, рассказала Анастасия. По окончанию службы свердловчанка узнала, что её молодой человек не дождался любимую с проекта. Напомним, девушка из поселка Сосьва Свердловской области стала героиней шоу «Беременна в 16».

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