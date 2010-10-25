16-летней свердловчанке нужна ваша помощь!!!
16-летняя жительница Красноуфимска Марина Комягина нуждается в нашей с вами помощи.
У девушки - ученицы 11 класса красноуфимской школы № 9 - опухоль неясного генеза и метастазы в позвоночнике (генерализованный рак из невыявленного очага).Обследования показали, что первичный очаг опухоли может находится в желудочно-кишечном тракте. В областном онкоцентре ей отказались проводить химиотерапию из-за низких жизненных показателей, объясняя это тем, что болезнь резко прогрессирует и лечение бесполезно. Ее выписали из больницы как безнадежную больную.Отказались ей помочь и в Московском онкологическом центре имени Блохина.Но в медицинском Центре Израиля Шиба, больнице Тель Хашомер города Тель-Авив готовы помочь Марине выздороветь. Но для этого срочно необходима большая сумма денег: 10 тыс. долларов нужно перевести на счет клиники, чтобы на момент приезда Марине предоставили палату в центре, 6 тысяч долларов – на диагностику, 50 тыс. долларов – на лечение. Для семьи это очень большая сумма денег - совокупный месячный доход составляет 27 тысяч рублей.
В благотворительном детском фонде «Мы вместе» по возможности попытались помочь со сбором средств. Но, увы, даже его возможности небезграничны. Между тем, Марина хочет жить и после школы собирается поступать в Архитектурную академию.
Мама Марины Ольга Викторовна и отец Сергей Геннадьевич очень надеются на нашу с вами помощь.Марина и её мама сейчас находятся в клинике Израиля. Но средства на лечение пока не собраны, оплачено лишь место в клинике. Также одна из местных авиакомпаний организовала беслпатный перелёт Марины из Екатеринбурга в Израиль.
Телефоны отца девушки Сергея Геннадьевича: (3439) 42-25-26; 89 122 309 464.Реквизиты для сбора средств:Красноуфимское отделение ОСБ № 1774/00024для частных лиц: счёт № 42.307.810.4.1641.1000.159, получатель: Комягин Сергей Геннадьевич; счёт 42.307.810.2.1641.1000.663, получатель: Комягина Ольга Викторовна; счёт карты Сбербанка РФ: 639002169007884865, получатель - Комягина Марина Сергеевнадля организаций счета те жеРеквизиты банка:Красноуфимское ОСБ 1774/00024ИНН 7707083893БИК 046577674корсчёт:30.101.810.500.000.000.674расчётный счёт банка:47.422.810.416.419.901.774коды:ОКОНХ: 96130ОКПО: 0281318141001750023337 - яндекс деньги.
Подробная информация о болезни Марины размещена на сайте детского фонда "Мы вместе"http://fond-vmeste.ru/index.php/article/archive/653