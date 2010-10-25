16-летней свердловчанке нужна ваша помощь!!!

У девушки - ученицы 11 класса красноуфимской школы № 9 - опухоль неясного генеза и метастазы в позвоночнике (генерализованный рак из невыявленного очага).Обследования показали, что первичный очаг опухоли может находится в желудочно-кишечном тракте. В областном онкоцентре ей отказались проводить химиотерапию из-за низких жизненных показателей, объясняя это тем, что болезнь резко прогрессирует и лечение бесполезно. Ее выписали из больницы как безнадежную больную.Отказались ей помочь и в Московском онкологическом центре имени Блохина.Но в медицинском Центре Израиля Шиба, больнице Тель Хашомер города Тель-Авив готовы помочь Марине выздороветь. Но для этого срочно необходима большая сумма денег: 10 тыс. долларов нужно перевести на счет клиники, чтобы на момент приезда Марине предоставили палату в центре, 6 тысяч долларов – на диагностику, 50 тыс. долларов – на лечение. Для семьи это очень большая сумма денег - совокупный месячный доход составляет 27 тысяч рублей.