84-летний скайдайвер прыгнул с парашютом в канун своего юбилея

По словам Джона Герли, занятие скайдайвингом входит в список поступков, которые он должен успеть совершить до своей смерти. Священнослужитель рассказал, что прыжок с парашютом продемонстрирует людям - в особенности, старикам - что можно жить полной жизнью даже в преклонном возрасте. Понаблюдать за «юбилейным» прыжком пастор пригласил родственников и прихожан. После приземления собравшиеся приветствовали религиозного деятеля аплодисментами. Герли выразил надежду, что сможет совершить прыжок с парашютом, когда ему исполнится и 90 лет.