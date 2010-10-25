84-летний скайдайвер прыгнул с парашютом в канун своего юбилея
25 октября 2010, 17:10ОбществоАнка
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В американском штате Техас пастор баптистской церкви прыгнул с парашютом накануне своего 85-летия.
По словам Джона Герли, занятие скайдайвингом входит в список поступков, которые он должен успеть совершить до своей смерти. Священнослужитель рассказал, что прыжок с парашютом продемонстрирует людям - в особенности, старикам - что можно жить полной жизнью даже в преклонном возрасте. Понаблюдать за «юбилейным» прыжком пастор пригласил родственников и прихожан. После приземления собравшиеся приветствовали религиозного деятеля аплодисментами. Герли выразил надежду, что сможет совершить прыжок с парашютом, когда ему исполнится и 90 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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