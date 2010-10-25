Армения и Средний Урал готовят партнерское соглашение

В настоящее время разрабатываются четыре соглашения о партнерстве с регионами России – Ростовской, Челябинской, Свердловской областями, а также с Краснодарским краем. Об этом по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между России и Арменией заявил министр транспорта России Игорь Левитин, передаёт АПИ.

В целом, по итогам работы межправительственной комиссии, по словам премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна, были согласованы решения по 15 вопросам, охватывающим широкий спектр направлений сотрудничества от энергетического до гуманитарного. Кроме того, комиссия рекомендовала профильным министерствам двух стран сотрудничать в подготовке и проведении форумов, выставок, ярмарок, чтобы способствовать продвижению продукции национальных производителей на рынках России и Армении.