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Армения и Средний Урал готовят партнерское соглашение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Армения и Средний Урал готовят партнерское соглашение

25 октября 2010, 18:03ОбществоАнка
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