Автомобили LIFAN стали еще доступнее!
25 октября 2010, 14:04ОбществоОльга
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Вы хотите приобрести автомобиль? Не очень дорогой, но безопасный и комфортный?
Cпециально для вас новый LIFAN BREEZ - практичный, стильный и комфортныйавтомобиль отличной комплектации по супер-цене 362 000 рублей!
Ждем вас по адресу:г.Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 74, ЗАО «Интеравто»Отдел продаж: (3435) 44-11-44
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