День PR и рекламы в Нижнем Тагиле

Мы предложили тагильским специалистам ответить на два вопроса:

1) Что для вас PR и реклама?

2) Что вы пожелаете коллегам в День рекламиста?

Екатерина Перхурова, коммерческий директор «Урал Масс Медиа»,шеф-редактор журналов «Банзай», «Сhocolad’s» и «National Business» вНижнем Тагиле

1)Самое главное в PR и рекламе – человек, который этим занимается. Ондолжен обладать находчивостью, знаниями специфики рынка,стрессоустойчивостью. И еще должно быть желание действовать, горящиеглаза.

2)Коллегам пожелаю больше хороших идей. Креаторство в рекламе –необходимая составляющая.

Светлана Бызова, PR-менеджер КРЦ «Россия»

1) Для меня PR и реклама - бОльшая часть жизни. Это моя работа, это моеувлечение, это моя любовь, это то, чем я живу и дышу, это области, вкоторых я чувствую себя как рыба в воде.Самое важное для работника этих сфер то, что реклама и PR позволяюттворческим людям реализоваться, не дают расслабляться, постоянно держат втонусе. Самое приятное, что работник рекламы и PR имеет возможностьменять мир к лучшему, делать его более интересным для всех.

2) Хочу пожелать своим коллегам, чтобы у них никогда не иссякал источниквдохновения. Даже несколько по-другому... Чтобы им удавалось черпатьвдохновение отовсюду. Пусть будут счастливы и здоровы они, их друзья иблизкие, пусть наслаждаются жизнью и помогают другим в этом приятномзанятии!

Владимир Семячков, менеджер по рекламе компании «МегаРеклама»

1)Реклама и PR – двигатель торговли. Благодаря им повышаетсяэффективность в продвижении товаров и услуг.

2)Пожелать хочется всего-всего, новых проектов, успехов. А ещездоровья: наша профессия сопровождается большими затратами физических иморальных сил.

Анна Ряпосова, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью НТГСПА,декан факультета массовых коммуникаций.

1)Реклама сегодня стала неотъемлемой частью нашей жизни. И отношение кней в обществе неоднозначное: кто-то ругает назойливые ролики,прерывающие фильмы и телепередачи, кто-то с восторгом рассматриваетглянцевые картинки в модных журналах, кто-то за все это платит вожидании сверхприбыли, а кто-то ее – рекламу – создает. Хорошо, чтопоявился в нашем календаре этот профессиональный праздник. Значит,общество все-таки ценит такой нелегкий, креативный и позитивный трудрекламщиков. Ведь благодаря им мы получаем информацию о новинках,предоставляемых услугах, акциях и скидках. Ведь это они делают городярким и красочным!

2)Желаю всем профессионалам и тем, кто еще только учится, гениальныхидей, оригинальных творческих решений и положительных эмоций!

Елена Полюгова, преподавателькафедрыСвязейс общественностью ирекламы НТГСПА

1)День рекламиста – это день замечательных, творческих людей, которыевносят неоценимый вклад в развитие экономики России.

2)Рекламщик – это художник, создающий красоту. Поэтому мне хотелось быпожелать, чтобы красота была настоящей и привлекательной, завораживающейи правдивой! Уважаемый рекламщик! Будущее зависит от тебя!