Деньги на реконструкцию восточных очистных сооружений придут в Нижний Тагил только в ноябре
25 октября 2010, 18:50ОбществоАнка
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Сейчас 280 миллионов из федеральной казны переведены в областную.
Здесь к ним добавятся почти 30 миллионов из бюджета региона. Чтобы деньги пришли в город, нужно провести государственную экспертизу проекта реконструкции. Поэтому, если всё пойдёт по оптимистичному сценарию, в Нижний Тагил средства придут не раньше 15-го ноября, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник управления по стратегическому развитию Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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