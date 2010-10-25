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Деньги на реконструкцию восточных очистных сооружений придут в Нижний Тагил только в ноябре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Деньги на реконструкцию восточных очистных сооружений придут в Нижний Тагил только в ноябре

25 октября 2010, 18:50ОбществоАнка
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