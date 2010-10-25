Деньги на реконструкцию восточных очистных сооружений придут в Нижний Тагил только в ноябре

Здесь к ним добавятся почти 30 миллионов из бюджета региона. Чтобы деньги пришли в город, нужно провести государственную экспертизу проекта реконструкции. Поэтому, если всё пойдёт по оптимистичному сценарию, в Нижний Тагил средства придут не раньше 15-го ноября, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник управления по стратегическому развитию Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая.